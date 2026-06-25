Мир на дірявому блюдці: як Україні та Заходу не потрапити в пастку РФ

Мерзенно-огидна в усіх сенсах Росія, яка за 4 з гаком роки повномасштабної війни врешті допетрала, що перемога їй світить приблизно так само, як черепасі чи то пак равлику чемпіонство зі спринту а, тим більше, стаєру увімкнула маховик різнопланової і хаотичної суєти. Деталі – далі в матеріалі ForUA.

У заморожене з огляду на загальновідомі близькосхідні події вікно дипломатичного врегулювання щодо російсько-української війни врешті-решт починають пробиватися промінчики не те, щоби великої надії, але маленького пожвавлення так точно. Між тим загальна картина цього треку наразі виглядає доволі строкато.

З одного боку – не може не тішити істерія пересічних мешканців боліт, викликана дроновими «привітами» Сил Оборони України. З іншого – викликає щонайменше подив позиція Путіна та його маріонеток, котрі продовжують крутити дипломатичним кейсом, як циган сонцем, видаючи повсякчас бажане за дійсне.

Отже, після цілої низки свіжих путінсько-лавровських заяв щодо начебто готовності до реанімації мирного процесу зі збереженням повного пакету своїх «хотєлок», західні союзники України вимагають від Кремля розставити крапки над «І». Зокрема, у середу, 24 червня німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що Путін має визначитись, чи погодитись на пропозицію щодо переговорів, яку висунув нещодавно Володимир Зеленський. Пан Мерц принагідно нагадав, що глава української держави ще на початку червня запропонував очільнику Кремля провести переговори, і тому тепер лише від нього залежить – погодитися на цю пропозицію чи ні. За словами канцлера, єдиною умовою Зеленського було проведення зустрічі не в Москві «але Москва відкинула цю пропозицію».

Нагадаємо, Зеленський розповів, що пропонував зустрітися з Путіним на нещодавньому саміті G7 у Франції для переговорів щодо припинення війни, але Росія «не була готова говорити».

4 червня український президент написав листа очільнику Кремля, у якому запропонував особисту двосторонню зустріч для завершення війни, а також заявив, що до переговорів потрібно залучити Європу та США.

Президент США Дональд Трамп підтримав можливість проведення двосторонньої зустрічі лідерів України та Росії. Натомість Путін сказав, що проглянув відкритий лист Зеленського й «не бачить сенсу у проведенні зустрічі».

На переконання експертів, наразі дипломатичний процес щодо завершення війни перебуває на етапі перегляду стратегій: Білий дім, якщо вірити обізнаним джерелам Politico, наполягає на «мирі через силу», вимагаючи посилення військового тиску, тоді як Росія відкидає компроміси, а Україна «вигризає» надійні, а не декларативні гарантії безпеки.

Росія путінськими вустами офіційно заявляє, що не зупиниться на поточній лінії фронту як умові для початку переговорів, ігноруючи заклики до деескалації. Водночас свою риторику після успішних дій України, зокрема дронових ударів по країні-агресорці та кримській операції змінив господар Овального кабінету. Цими днями низка впливових західних медіа в унісон повідомила: до Трампа прийшло усвідомлення, що РФ не піде на поступки без примусу і його команда наразі працює над оновленою рамковою мирною угодою.

США, якщо вірити «зливам» у провідні американські ЗМІ, на даному етапі схиляються до того, що Росія піде на реальний діалог лише під загрозою нових втрат, тому американська адміністрація підтримує розширення українських операцій, зокрема й удари по російській території. Багаторічний володар цих самих територій не далі як 23 червня заявив про готовність до діалогу з Україною на базі так званих стамбульських угод. Можливість поновлення мирних переговорів викликала жваву реакцію у багатьох світових медіа.

Приміром, Turkiye констатує наступне: «Путін закликає до проведення переговорів на основі стамбульських угод. Тобто, він спирається на два дипломатичні орієнтири — переговори у Стамбулі у 2022 році та ситуацію на полі бою на даний момент. Це свідчить про наміри Москви диктувати свої умови для будь-якого врегулювання».

Натомість The Times акцентує: «Путін оголосив, що Москва зберігає готовність до мирних переговорів з Україною, але тільки на основі угод, досягнутих у ході переговорів у Стамбулі у 2022 році, та обговорень із президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі у 2025-го. Ці заяви актуалізують питання про те, чи зможе взагалі дипломатія покласти край цій війні?».

Загалом, вітчизняні та західні експерти розцінюють крайні «мирні» заяви тандему Путін/ Лавров як дипломатичний блеф. Політологи звертають увагу на подвійну гру агресора, коли Росія заявляє про нібито готовність до переговорів, але водночас висуває апріорі неприйнятні ультиматуми, як-от відмова від посередників, поступка територій (зокрема Донбасу) та незгода на європейські ініціативи щодо безпеки.

Як принагідно зазначає американський Інститут вивчення війни (ISW), російська владна верхівка, озвучуючи заяви про готовність до дипломатичного врегулювання, прагне затягнути час, виснажити Україну та погіршити позиції Києва без реальних намірів йти на компроміси.

Окремо експерти наголошують, що раптові згадки Москвою «Стамбульських угод» — це реакція на ефективні дії України всередині Росії. Водночас політолог Володимир Фесенко зазначає, що в Кремлі вкрай стурбовані зміною позиції Білого дому, оскільки США вже не вимагають відведення українських військ з Донбасу. Таким чином, на переконання експерта, Кремль шукає шляхи впливу на адміністрацію Дональда Трампа, щоб той примусив Київ до поступок, «проте ці спроби поки не знаходять підтримки».

Дійсно, наразі, шальки американських терезів схиляються на український бік. Під час спільного брифінгу з генсеком НАТО Марком Рютте, який відбувся в ніч проти четверга, 25 червня за Києвом, президент Трамп заявив наступне: «Ну, у нього (Зеленського – ред.) все досить добре. Послухайте, як не крути, у нього все досить добре. Принаймні, він тримається. Дуже багато людей гине з обох боків, але, думаю, він непогано справляється. І треба визнати, що він сміливий. У нього чудова техніка, але в нього й чудові люди. У нього є бійці».

Власне так очільник Білого дому відповів на питання одного із журналістів по те, чи вважає той, що «Зеленський зараз перемагає».

Тим часом заступник державного секретаря США Джеремі Левін чітко і недвозначно заявив наступне: «Станом на зараз ми є у становищі, коли Україна виграє війну на цей момент». За його словами, офіційний Київ робить багато для того, щоб зафіксувати нову фазу війни «та врешті-решт виграти її».