Угорщина знову загальмувала шлях України до ЄС

Угорщина затримала ключовий процедурний етап, необхідний для подальшого просування процесу вступу України та Молдови до Європейського Союзу, повідомляє Politico з посиланням на двох дипломатів ЄС.

За даними видання, Україна та Молдова досягли важливої віхи на шляху до членства в ЄС після того, як 15 червня всі країни-члени Євросоюзу одноголосно підтримали відкриття першого офіційного переговорного кластера для обох держав.

Водночас подальший прогрес у переговорах опинився під загрозою через позицію Будапешта. Раніше процес неодноразово блокував колишній прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який виступав проти вступу України до ЄС.

Politico зазначає, що заяви України та Молдови щодо вступу політично пов’язані, тому просування однієї країни залежить від іншої. Наразі обидві держави розраховують на швидкий прогрес у переговорах.

Віце-прем’єр-міністр України Тарас Качка раніше заявляв, що Київ прагне розпочати переговори за всіма шістьма кластерами до середини липня.

Однак цей графік опинився під питанням після того, як Угорщина виступила проти направлення спільного листа до Європейської Ради та Єврокомісії від імені 27 країн ЄС, у якому мала бути викладена узгоджена позиція держав-членів.

За словами дипломатів, Угорщина стала єдиною країною, яка заблокувала ініціативу, що потребує одностайного схвалення. Питання планують повторно розглянути наступного тижня.

Також зазначається, що позиція Будапешта відповідає більш стриманому підходу до темпів євроінтеграції України. Під час останнього засідання Європейської ради Угорщина наполягала на вилученні формулювання “якнайшвидше” щодо членства України з підсумкових документів.

Прем’єр-міністр Угорщини також заявляв, що відкриття всіх переговорних кластерів одночасно є недоцільним, зокрема через необхідність враховувати інтереси країн Західних Балкан, які вже тривалий час перебувають у процесі євроінтеграції.

Як повідомляло раніше ForUa, Україна та Угорщина попередньо узгодили зміни щодо освітніх, мовних і культурних прав нацменшин.