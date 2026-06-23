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Суспiльство

Після пожежі в Харківському художньому музеї митці оголосили збір картин

Після пожежі в Харківському художньому музеї митці оголосили збір картин

Національна спілка художників України оголосила про створення спеціального фонду для відновлення колекції Харківського художнього музею, який зазнав значних пошкоджень внаслідок російського удару. Також митці звернуться до місцевої влади з проханням надати установі нове приміщення.

Про це повідомили на сторінці Спілки у Facebook.

Голова Національної спілки художників України Костянтин Чернявський закликав митців з усієї країни долучитися до збору творів мистецтва для поповнення музейної колекції.

«Ми започатковуємо збір мистецьких творів для поповнення колекції музею і будемо звертатися до очільників міста із пропозицією виділити нове приміщення, оскільки відновлення та реконструкція будівлі можуть зайняти багато часу», – заявив Чернявський.

Він наголосив, що Харківський художній музей повинен продовжувати роботу, адже десятиліттями був одним із головних осередків культурного життя Слобожанщини, центром збереження національної пам'яті та української ідентичності.

14 червня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Один із дронів влучив у будівлю Художнього музею в центрі міста, спричинивши пожежу площею близько 1200 квадратних метрів.

До порятунку музейних експонатів долучилися не лише рятувальники та працівники музею, а й журналісти, перехожі та міський голова Харкова. Найцінніші експонати колекції були евакуйовані ще у 2022 році, однак внаслідок пожежі та її гасіння пошкоджено близько тисячі картин, переважно радянського періоду.

Будівля Харківського художнього музею, яка є пам'яткою архітектури місцевого значення, зазнала серйозних руйнувань. У Харківській обласній військовій адміністрації повідомляли, що цього року об'єкт планують законсервувати.

Фото Світлани Коверзнєвої

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ХарківрашистиХХМхудожній музей
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