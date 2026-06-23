Україна та Молдова більше не йтимуть «в ногу» на шляху до ЄС

Після відкриття першого переговорного кластера кожна країна-кандидат на вступ до Європейського Союзу продовжуватиме шлях євроінтеграції у власному темпі, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, процес вступу до ЄС залишається чітко заснованим на принципі заслуг, а це означає, що прогрес кожної держави залежить виключно від виконання необхідних реформ та відповідності європейським стандартам.

Фон дер Ляєн наголосила, що відкриття першого переговорного кластера з Молдовою стало важливою історичною віхою на її шляху до членства в ЄС. Вона підкреслила, що цей крок є визнанням послідовної роботи країни над реформами, попри складні внутрішні та зовнішні обставини.

Зокрема, президентка Єврокомісії відзначила, що Молдова продовжує здійснювати реформи в умовах тиску та гібридних загроз, зберігаючи при цьому курс на євроінтеграцію. За її словами, це демонструє рішучість, стійкість та політичну волю країни.

Вона уточнила, що перший переговорний кластер охоплює ключові сфери, зокрема зміцнення інституцій, судової системи, антикорупційної політики та верховенства права. Саме ці напрями, за словами фон дер Ляєн, є фундаментом усього процесу вступу до ЄС.

Водночас вона звернула увагу, що подальший рух у переговорах не визначається однаковими темпами для всіх країн-кандидатів. Після відкриття першого кластера кожна держава продовжує виконувати наступні етапи реформ відповідно до власного прогресу.

Коментуючи перспективи подальших переговорів, фон дер Ляєн наголосила, що її заява стосувалася насамперед Молдови, і підкреслила важливість методології, погодженої всіма 27 державами-членами ЄС.

Таким чином, у Європейській комісії підтверджують підхід, за яким розширення ЄС відбувається не за фіксованими термінами, а на основі реальних досягнень країн-кандидатів у впровадженні реформ та наближенні до європейських стандартів.

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