﻿
Спорт

ЧЄ-2026 з фехтування: Україна вперше в історії здобула нагороду в жіночій командній рапірі

ЧЄ-2026 з фехтування: Україна вперше в історії здобула нагороду в жіночій командній рапірі

Жіноча збірна України з фехтування на рапірі виборола бронзові медалі чемпіонату Європи-2026, посівши третє місце у командному турнірі.

Як інформує «Суспільне Спорт», у командних змаганнях "синьо-жовті" були представлені четвіркою у складі Дарії Миронюк, Аліни Полозюк, нової чемпіонки особистого турніру Ольги Сопіт та Крістіни Петрової.

Виступи на чемпіонаті Європи Україна почала з перемоги над Молдовою в 1/8 фіналу (45:31). У чвертьфіналі "синьо-жовті" здолали суперниць з Угорщини (45:39), а у боротьбі за місце у фіналі поступилися чинним чемпіонкам Європи Італії (22:45). У протистоянні за "бронзу" українки взяли гору над Іспанією - 37:36.

Україна вперше виборола нагороди командної рапіри серед жінок на континентальному рівні. На шести попередніх чемпіонатах Європи - з 2017 року - "синьо-жовті" у цьому виді змагань незмінно вибували на стадії чвертьфіналу.

Як повідомляв ForUA, "золото" ЧЄ-2026 виграла українка Ольга Сопіт (рапіра).

Зазначимо, що чемпіонат Європи завершиться двома дисциплінами в неділю, 21 червня: у командних змаганнях призерів визначать у чоловічій рапірі та жіночій шпазі, в якій Україна відстоюватиме звання чинних чемпіонок.

Фото: FIE

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

фехтуванняНовини спортучемпіонат Європирапіра
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Сибіга: «Жоден президент іншої країни не диктуватиме нам нашу історію»
Полiтика 20.06.2026 08:47:34
Сибіга: «Жоден президент іншої країни не диктуватиме нам нашу історію»
Читати
Навроцький відібрав у Зеленського орден Білого Орла через вшанування Героїв УПА
Полiтика 20.06.2026 08:21:19
Навроцький відібрав у Зеленського орден Білого Орла через вшанування Героїв УПА
Читати
Дружина легендарного Брюса Вілліса відсвяткувала 50-річчя й показала кадри з чоловіком
Культура 20.06.2026 00:01:54
Дружина легендарного Брюса Вілліса відсвяткувала 50-річчя й показала кадри з чоловіком
Читати

Популярнi статтi