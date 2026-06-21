Ворог за добу втратив на війні проти України 1290 військових

Загальні бойові втрати особового складу армії РФ в Україні із 24 лютого 2022 року по 21 червня 2026-о сягнули близько 1 391 950 військових, 1290 з них ліквідовані за останню добу. Про це Генштаб ЗСУ повідомив у Фейсбуці.

Також станом на 21 червня українські захисники знищили вже 12 049 (+8) ворожих танків, 24 797 (+10) бойових броньованих машин, 44 479 (+93) артилерійських систем, 1885 (+2) реактивних систем залпового вогню, 1435 (+2) засобів протиповітряної оборони, 436 (+0) літаків, 353 (+0) гелікоптери, 1703 (+8) наземні робототехнічні комплекси, 364 149 (+2 346) безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4787 (+0) крилатих ракет, 33 (+0) кораблі/катери, 2 (+0) підводні човни, 109 817 (+475) одиниць автомобільної техніки й автоцистерн і 4316 (+2) одиниць спеціальної техніки армії РФ.

Уточнення даних триває.