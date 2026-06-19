У Брюсселі виник розкол через роль ЄС у майбутніх переговорах із Росією

Президент Франції Емманюель Макрон і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступили проти спроб Європейського Союзу встановити прямі контакти з Кремлем щодо можливих переговорів про завершення війни в Україні. Їхня позиція спричинила гостру дискусію серед лідерів країн-членів ЄС.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів, знайомих із перебігом закритої зустрічі європейських лідерів.

За інформацією видання, Макрон і Мерц піддали критиці дії президента Європейської ради Антоніу Кошти, команда якого останнім часом намагалася встановити комунікацію з російською стороною. Позицію Парижа та Берліна підтримали Естонія, Данія, Нідерланди та низка інших держав.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Європейський Союз не повинен брати на себе роль посередника у переговорах із Росією.

«Історія дає чітке попередження щодо спроб альтернативних переговорних рамок із диктаторами», – наголосив він.

За даними Politico, керівник апарату президента Європейської ради Педру Лоурті протягом останніх тижнів двічі контактував із представниками Москви. Це викликало суперечки серед європейських столиць щодо того, що має бути пріоритетом для ЄС – дипломатичні контакти чи подальше посилення підтримки України.

Обговорення питання відбувалося без помічників і мобільних телефонів та тривало приблизно на дві години довше від запланованого. За словами французького урядовця, Макрон висловив свої застереження Кошті особисто.

Париж і Берлін вважають, що наразі немає підстав для початку переговорів із Владіміром Путіним. На їхню думку, якщо відповідний момент настане, ключову роль у діалозі з Москвою мають відігравати Франція, Німеччина та Велика Британія у форматі E3, а не інституції Євросоюзу.

Водночас значна частина інших європейських лідерів дотримується іншої позиції. Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що насамперед необхідно зрозуміти, чи готовий сам Путін до переговорів.

«До того часу ніхто, крім Антоніу Кошти, не може представляти Європейський Союз. Якщо Путін продемонструє готовність до переговорів, тоді доведеться вирішувати, як діяти далі», – сказав він.

Дискусія про роль ЄС у можливих мирних переговорах триває вже кілька місяців. Раніше Financial Times повідомляла, що європейські лідери шукають політика, який міг би представляти інтереси всього Союзу у діалозі з Росією.

Серед потенційних кандидатів на таку роль ЗМІ називали колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, експрем’єра Італії Маріо Драгі та президента Фінляндії Александра Стубба. Втім Меркель відмовилася від участі в можливих переговорах, тоді як Стубб заявив, що готовий розглянути таку місію.

Тим часом, за даними Bloomberg, Франція, Німеччина та Велика Британія вже працюють над власним планом залучення Росії до переговорного процесу. У західних столицях вважають, що зростання втрат російської армії, удари по військовій та критичній інфраструктурі РФ, а також наростання внутрішнього невдоволення війною можуть змусити Кремль шукати шлях до переговорів.