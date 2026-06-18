Україна виснажила російську систему ППО далекобійними ударами

У Росії фіксується гострий дефіцит ракет-перехоплювачів до зенітно-ракетних комплексів С-300, що є наслідком тривалих далекобійних ударів України по військових об’єктах у глибокому тилу. Про це повідомляє CBS News.

За даними журналістів, троє українських високопосадовців, які ознайомлені з розвідданими, підтверджують суттєве скорочення російських запасів ракет для систем ППО С-300.

Як зазначається, ще у 2025 році Росія мала понад 400 перехоплювачів для комплексів С-300ПМ та С-400, однак нині цей запас значно зменшився. Точні залишки не розкриваються, проте українська сторона говорить про критичне виснаження арсеналів.

Серед причин дефіциту називають, зокрема, використання росіянами ракет С-300 не за призначенням — як ударних боєприпасів по території України, а також значне навантаження на систему ППО через активність українських безпілотників.

Експерти також відзначають, що українські дрони дедалі частіше змушують російську ППО витрачати дорогі ракети-перехоплювачі, що пришвидшує виснаження запасів.

Водночас, попри дефіцит, Росія продовжує використовувати інші системи протиповітряної оборони, зокрема «Панцир-С1», С-350 та нові модифікації С-400, для захисту стратегічних об’єктів.

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