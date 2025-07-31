Російські війська почали застосовувати реактивні безпілотні літальні апарати типу "Шахед" під час нічних атак по території України. Про це повідомив начальник управління комунікації Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує ForUА.

За його словами, такі БПЛА були зафіксовані під час вчорашньої нічної атаки, а також, ймовірно, і під час сьогоднішньої.

"Реактивні БПЛА були зафіксовані вчора, було зафіксовано до восьми реактивних дронів з північного напрямку. І, ймовірно, сьогодні теж такі БПЛА були серед звичайних дронів, імітаторів або ж ударних "Шахедів", — зазначив Ігнат.

Він додав, що реактивні дрони мають характерний звук і відрізняються високою швидкістю.

"Радіолокаційно він відображається як крилата ракета за параметрами польоту, тому що швидкість там може бути 500+ км/год. І, звичайно, такі цілі перехоплювати можуть далеко не всі засоби, які ми сьогодні застосовуємо. Тому є така загроза теж сьогодні щодо застосування противником реактивних дронів", — пояснив Ігнат.

Представник Повітряних сил наголосив, що масового застосування таких дронів наразі немає, спостерігаються лише поодинокі випадки. Однак вчорашня ніч стала винятком, адже було зафіксовано вісім реактивних БПЛА.

Раніше стало відомо, що під час нічного терору Києва: постраждала рекордна кількість дітей від початку війни.