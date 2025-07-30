Відомого регбіста вбито у центрі Лондона

Лондон став свідком шокуючої трагедії, що обірвала життя відомого регбіста Брендана Мак Міллана з клубу "Олд Колфеянс". В районі Лондон Брідж відбувся жорстокий напад, під час якого озброєний ножем зловмисник смертельно поранив чотирьох людей. Серед жертв, на превеликий жаль, виявилися 31-річний Брендан та його батько, Террі Мак Міллан, інформує ForUА.

Жахливий інцидент, що стався нещодавно, шокував спортивну спільноту Великої Британії. 31-річного нападника було затримано на місці злочину.

Регбійний клуб "Олд Колфеянс" висловив глибокі співчуття родині Мак Міллана, опублікувавши емоційне повідомлення в Instagram. "Наші серця розбиті цією невимовною втратою. Брендан був не лише видатним гравцем, але й чудовою людиною", – йдеться в заяві клубу.

Поліція проводить розслідування, намагаючись з'ясувати мотиви цього жорстокого нападу. Новина про загибель Брендана Мак Міллана миттєво поширилася світовими ЗМІ, викликавши хвилю скорботи та співчуття.

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