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Зміна тактики: окупанти намагаються прорвати фронт бронетехнікою

Зміна тактики: окупанти намагаються прорвати фронт бронетехнікою

Російські війська після тривалої паузи почали частіше застосовувати бронетехніку у тактичних атаках проти українських позицій. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що зими 2024-2025 років росіяни суттєво знизили інтенсивність використання бронетехніки і не проводили механізованих наступів чисельністю роти або більше з квітня 2025 року. Влітку ж основну ставку ворог робив на атаки з використанням мотоциклів та баггі.

Однак, за даними ISW, починаючи з липня російські війська дещо активізували використання бронетехніки. Зокрема, ворог здійснив серію невеликих механізованих штурмів на Донеччині та Запоріжжі.

При цьому аналітики підкреслюють, що Росія загалом скоротила використання танків і бронетехніки за останні пів року. Водночас РФ активно нарощує спроможності з відновлення бронетехніки радянських часів та поповнює запаси техніки, уникаючи великих втрат.

В ISW вважають, що збільшення застосування бронетехніки може бути пов'язане з намірами росіян тестувати вразливість української оборони за допомогою безпілотників, а також перевіряти нові тактичні рішення.

Крім того, фахівці припускають, що російська армія може тимчасово підіймати допустимий ризик втрати бронетехніки, тестуючи нову концепцію операцій. Ще одна можлива причина — складнощі з ремонтом пошкодженої техніки безпосередньо на передовій.

 

 

Теги:

війна в Українібронетехніка РФпрорив фронтупередовамеханізовані штурми
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