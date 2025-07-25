Нові зелені знаки на дорогах України: що потрібно знати водіям

На дорогах України почали встановлювати нові дорожні знаки, що мають зелену обводку. Вони покликані привернути увагу водіїв до потенційно небезпечних ділянок дороги та закликати їх знизити швидкість руху задля підвищення безпеки на дорозі.

Варто зазначити, що ці знаки не є обов’язковими до виконання, тобто їх не регулює чинний ПДР як пряме правило. Проте вони слугують своєрідним попередженням і рекомендацією, аби водії були особливо уважними в зазначених зонах.

Найчастіше знаки із зеленою обводкою встановлюють у місцях з підвищеним ризиком аварій або у зонах підвищеної уваги, зокрема:

- Біля навчальних закладів — шкіл, дитсадків, де велика кількість дітей переходить дорогу.

- У житлових кварталах, де може бути багато пішоходів і місцевого транспорту.

- На складних поворотах, де через обмежену видимість підвищується ризик ДТП.

- На ділянках доріг із підвищеною аварійністю або складними дорожніми умовами.

За словами представників дорожніх служб, встановлення таких знаків є частиною комплексних заходів з підвищення безпеки руху. Зелене оформлення допомагає краще привертати увагу, відрізняючись від традиційних жовтих або червоних знаків, та підсвідомо стимулює водіїв бути обережнішими.

Основною метою знаків є зменшення швидкості руху у небезпечних місцях без жорсткого регулювання, що може сприяти зниженню кількості аварій і травматизму на дорогах.