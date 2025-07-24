Валерій Дубіль, Віта Присяжнюк та БФ молодіжної ініціативи «Надія» передали допомогу Державній прикордонній службі

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» спільно з головою Наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації Валерієм Дубілем та співзасновницею фонду Вітою Присяжнюк передали чергову партію допомоги для прикордонників голові Державної прикордонної служби України Сергію Дейнеку.



До складу вантажу увійшли мавіки, термінали Starlink, потужні зарядні станції, засоби зв’язку, спеціалізоване обладнання та комплекти вітамінів.

«Разом з командою фонду “Надія” ми системно підтримуємо військові підрозділи, зокрема прикордонників, які щодня перебувають на передовій. Це наш спільний обов’язок — посилювати їхні можливості та сприяти збереженню життя наших захисників», — наголосив Валерій Дубіль.



Ця допомога буде направлена до підрозділів, які виконують завдання на найбільш гарячих напрямках. В умовах активних бойових дій прикордонникам критично необхідні сучасні технічні засоби — від безпілотників до засобів живлення — для збереження боєздатності, оперативного реагування та захисту особового складу.

«Благодійний фонд “Надія” — один із партнерів, на яких ми завжди можемо розраховувати. Команда фонду регулярно доставляє допомогу як у бойові підрозділи прикордонників, так і в наші медичні установи. Це і мавіки, і РЕБ-системи, і Starlink, і зарядні станції. Ми щиро вдячні за співпрацю та стабільну підтримку», — підкреслив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.



Ініціатива реалізована за підтримки Івана Дубіля, Іллі Дубіля, Євгена Довбні, Дмитра Довбні, Георгія Кравченка, Владлена Нікітіна, компанії 3D Tech, а також партнерських організацій зі США — Revival Foundation і LifeableHealth. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив також надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» системно допомагає українським захисникам. Команда фонду регулярно виїжджає на фронт і передає допомогу військовим підрозділам, зокрема прикордонникам, які тримають рубежі на першій лінії.



З початку повномасштабної війни фонд передав сотні одиниць техніки: РЕБ-системи, безпілотники, генератори, Starlink, засоби зв’язку та енергозабезпечення. Паралельно надається підтримка і медичним підрозділам ДПСУ — лікарням, стабілізаційним пунктам, польовим шпиталям. Станом на липень 2025 року здійснено понад 270 виїздів на передову, і лише за перше півріччя цього року Силам оборони передано понад 800 одиниць критично важливого обладнання і техніки.