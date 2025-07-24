Ракети є, рішення немає: Німеччина знову “переосмислює” Taurus для України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Україна має повне право захищатися від російської агресії, зокрема й здійснювати дії, які передбачають “вплив на територію РФ”. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню ZEIT.

Водночас глава МЗС Німеччини не уточнив, які саме можливості для цього отримає українська армія та коли вони можуть бути реалізовані. Його коментар прозвучав на тлі триваючих дебатів у ФРН щодо можливого постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus, які Київ просить вже понад рік.

“Україна має право захищатися від нападів. Для цього Україна також матиме можливості впливати на територію Росії. Але ми не будемо розкривати Путіну через ЗМІ, які системи озброєння ми надаємо Києву”, — заявив Вадефуль.

Він також зазначив, що питання конфіскації близько 300 мільярдів євро заморожених російських активів залишається “дуже складним” через юридичні та фінансові аспекти.

Коментуючи темпи військової допомоги, міністр визнав, що головною проблемою є не брак фінансування, а нестача доступного озброєння та потреба у збільшенні його виробництва. За його словами, уряд ФРН вже працює над вирішенням цього питання.

Щодо передачі ракет Taurus Вадефуль зазначив, що це “технічно складна система”, яку не можна просто передати у короткі терміни, хоча раніше сам критикував уряд Олафа Шольца за відмову у постачанні цих ракет Києву. Водночас він підкреслив, що це питання “потребує постійного перегляду”.