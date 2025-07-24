Не пройшло і двох років: Київщина нарешті перейшла на “розумну” систему тривог

У ніч на 24 липня в Київській області вперше застосували нову диференційовану систему оповіщення про повітряну тривогу. Вона дозволяє вмикати сигнал лише в тих районах, де є реальна загроза, а не по всій області. Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

"Відсьогодні сигнал повітряної тривоги в Київській області диференційований. Це означає, що повітряна тривога оголошуватиметься лише в тих районах, де є безпосередня загроза. Наприклад, якщо фіксується ворожий БПЛА, то сигнал надходитиме лише в ту частину області, що перебуває під загрозою", — пояснив Калашник.

Систему Україна отримала від Ізраїлю ще у грудні 2023 року. Однак її запуск затримувався через потребу адаптації до українських умов і технічної інтеграції з національною системою оповіщення.

За словами очільника ОВА, тестування нової системи у ніч на 24 липня пройшло успішно та без збоїв.

Очікується, що в подальшому така модель точкового оповіщення дозволить уникнути зайвої паніки серед населення та зробить сигнали повітряної тривоги більш точними.