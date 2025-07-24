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Атака на Черкаси: “російські покидьки воюють навіть з мертвими”

Атака на Черкаси: “російські покидьки воюють навіть з мертвими”

У ніч на 24 липня російські війська завдали ракетного удару та атакували ударними безпілотниками місто Черкаси. Внаслідок обстрілу постраждали семеро людей, серед яких одна дитина.

За даними правоохоронців, обстріл припав по житлових кварталах обласного центру. Росія застосувала ракети з шрапнеллю, уламки яких розліталися на відстань до 1 км. Така зброя розрахована на максимальну кількість жертв.

“Попередньо відомо про сімох постраждалих, серед яких одна дитина. Медики надають їм необхідну допомогу”, — зазначили в поліції.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що всі пожежі, які спалахнули внаслідок атаки, оперативно ліквідовані рятувальниками. Водночас обсяги руйнувань уточнюються, на місці працює оперативний штаб.

Особливе обурення викликала інформація про пошкодження міського цвинтаря. Мер Черкас Анатолій Бондаренко прокоментував ситуацію емоційно: “Цвинтар номер 4. Російські покидьки воюють навіть із мертвими”.

Нагадаємо, останнім часом Черкаси неодноразово ставали ціллю ракетних і дронових атак з боку РФ.

 

 

Теги:

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