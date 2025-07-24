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Ворог завдав удару по серцю Одеси

Ворог завдав удару по серцю Одеси

У ніч на 24 липня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок атаки зафіксовано масштабні пожежі та руйнування цивільної інфраструктури, зокрема в історичній частині міста, яка перебуває під охороною ЮНЕСКО.

Під удар потрапив Приморський бульвар, один із найвідоміших символів міста, відомий у всьому світі.

“Незважаючи на активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. У місті низка пожеж. За попередньою інформацією, загорілися два поверхи в житловій багатоповерхівці, а також покрівля двоповерхового будинку. Горять торгові павільйони та АЗС”, — повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Крім того, за його словами, зафіксовано пошкодження пам'яток архітектури в історичному центрі міста.

Також було влучання у житлову 9-поверхівку. Без житла залишилися люди, що проживали у квартирах з 5-го по 8-й поверхи, горіли оселі на 5-му та 6-му поверхах одного з підʼїздів. Є загроза обвалу конструкцій!

Одночасно стало відомо про масштабну пожежу на одеському ринку Привоз. Як повідомляє ДСНС, рятувальники ліквідовують займання і намагаються врятувати від вогню унікальний культурний простір Одеси.

Привоз — це не просто ринок, це - серце Одещини, де вирує життя і відчувається пульс міста”, — наголосили у ДСНС.

Інформація про постраждалих наразі уточнюється. У місті тривають аварійно-рятувальні роботи. 

Теги:

ДСНСвійна в Україніатака на ОдесуПриморський бульварвлучання в Привозпам'ятка ЮНЕСКО
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