Погода 24 липня: сонячно та спекотно

Сьогодні в Україні подекуди очікується мінлива хмарність. Спокійну погоду без опадів зумовить поле слабко підвищеного атмосферного тиску і тепла повітряна маса, хоч дещо свіжіше повітря з північного заходу пошириться на західні та північні області, повідомили синоптики.

Вітер - переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря у західних та північних областях + 23-28 градусів; на решті +28-33 градуси.

У Києві та області - мінлива хмарність. Вітер - північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в Києві +26-28 градусів, в області +25-29 градусів.