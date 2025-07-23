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Спорт

Українська шпажистка стала чемпіонкою світу-2025 з фехтування

Українська шпажистка стала чемпіонкою світу-2025 з фехтування

Тбілісі (Грузія) приймає чемпіонат світу з фехтування.

Першу нагороду у складі збірної України здобула Влада Харькова, яка в індивідуальному турнірі шпажисток виграла «золото», передає Укрінформ.

На шляху до фіналу Влада Харькова перемогла суперниць зі Швейцарії (15:9), Великої Британії (15:14), Угорщини (15:9), Франції (15:14), Республіки Корея (15:14), а у вирішальній сутичці завдала поразки Катрині Лехіс з Естонії - 15:14.

Укрінформ зазначає, що за всю історію виступів на чемпіонатах світу збірна України виборола вже 45 нагород - 13 золотих, 12 срібних та 20 бронзових.

ЧС-2025 з фехтування завершиться 29 липня.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Чемпіонат світуНовини спортуфехтуваняшпажистка
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