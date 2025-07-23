Антидроновий тунель: у Запорізькій області завершили будівництво дороги довжиною 6,5 км

На Оріхівському напрямку в Запорізькій області завершено будівництво першого антидронового тунелю. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров під час брифінгу.

«Ми побудували вже першу антидронову дорогу на Оріхівській трасі протяжністю у 6,5 кілометрів. Маємо амбітний план будівництва більш ніж 200 кілометрів такого безпечного шляху», — зазначив Федоров.

Метою цього проєкту є захист найнебезпечніших логістичних маршрутів від атак російських дронів, зокрема FPV-типу. Будівництво тривало у співпраці із запорізькою військовою бригадою, враховуючи її бойовий досвід.

Антидроновий тунель дозволить цивільним безпечніше пересуватися ділянками доріг, які часто обстрілюють, а військовим — евакуювати поранених, доставляти боєприпаси й особовий склад на позиції з меншим ризиком. Проєкт профінансували коштом обласного оборонного фонду, з якого закупили всі необхідні матеріали та техніку — від витратних матеріалів до металоконструкцій та сіток.

Федоров також заявив, що оборонний фонд області збільшили до 3 млрд грн і запустили виробництво компонентів для протипіхотних мін.