Енергетична інфраструктура «Укрзалізниці» знову зазнала цілеспрямованої атаки російських ударних ударних дронів, повідомляє у телеграмі пресслужба компанії.
Зазначено, що пошкоджені об’єкти у Сумській та Полтавській областях.
«Наразі енергопостачання вже відновлено на більшості дільниць, на окремих – тривають ремонтні роботи. Рух поїздів здійснюється за графіком», – йдеться у повідомленні.
За даними «Укрзалізниці», внаслідок цієї атаки ніхто не постраждав.
Раніше місцева влада повідомила, що російські війська вночі завдали ударів по критичній інфраструктурі Сумщини – було знеструмлено частину споживачів Сумського району, на резервне живлення перейшли медичні заклади та інші важливі об’єкти.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
Як повідомляв ForUA, голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський заявив, що останні за часом удари по залізниці російської армії спрямовані винятково на цивільні поїзди, переважно з вугіллям, і знищення локомотивів.
"Відповідально запевняємо і відкрито покажемо будь-яким міжнародним спеціалістам: всі посилені удари по залізниці останнього часу приходяться ВИКЛЮЧНО НА ЦИВІЛЬНІ ПОЇЗДИ, які везуть виключно цивільні вантажі.
Переважно, діставалось поїздам із вугіллям. Стає очевидним: ворог намагається добивати нашу вугільну промисловість, яка продовжує годувати тисячі й тисячі родин, знекровлює Донеччину", - заявив Перцовський.Автор: Богдан Моримух