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Суспiльство

Окупанти завдали цілеспрямованих ударів по об'єктах "Укрзалізниці"

Окупанти завдали цілеспрямованих ударів по об'єктах "Укрзалізниці"

Енергетична інфраструктура «Укрзалізниці» знову зазнала цілеспрямованої атаки російських ударних ударних дронів, повідомляє у телеграмі пресслужба компанії.

Зазначено, що пошкоджені об’єкти у Сумській та Полтавській областях.

«Наразі енергопостачання вже відновлено на більшості дільниць, на окремих – тривають ремонтні роботи. Рух поїздів здійснюється за графіком», – йдеться у повідомленні.

За даними «Укрзалізниці», внаслідок цієї атаки ніхто не постраждав.

Раніше місцева влада повідомила, що російські війська вночі завдали ударів по критичній інфраструктурі Сумщини – було знеструмлено частину споживачів Сумського району, на резервне живлення перейшли медичні заклади та інші важливі об’єкти.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Як повідомляв ForUA, голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський заявив, що останні за часом удари по залізниці російської армії спрямовані винятково на цивільні поїзди, переважно з вугіллям, і знищення локомотивів.

"Відповідально запевняємо і відкрито покажемо будь-яким міжнародним спеціалістам: всі посилені удари по залізниці останнього часу приходяться ВИКЛЮЧНО НА ЦИВІЛЬНІ ПОЇЗДИ, які везуть виключно цивільні вантажі.

Переважно, діставалось поїздам із вугіллям. Стає очевидним: ворог намагається добивати нашу вугільну промисловість, яка продовжує годувати тисячі й тисячі родин, знекровлює Донеччину", - заявив Перцовський.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Укрзалізницярашистивоєнні злочини
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