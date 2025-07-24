Смертельна статистика: що вбиває на дорогах України

За перші шість місяців 2025 року на дорогах України загинуло 1367 людей, серед них 69 дітей. Ще 13895 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості. Ці дані, оприлюднені Укравтопромом, свідчать про те, що, порівняно з аналогічним періодом 2024 року, кількість ДТП із загиблими або травмованими майже не змінилася, склавши 11194 випадки.

Поліція надала детальну статистику, що дозволяє виділити основні причини цих трагедій. Ось антирейтинг головних факторів, що призводять до фатальних аварій:

1. Перевищення швидкості — головний вбивця на дорогах

751 особа загинула саме через перевищення дозволеної швидкості. Це є безумовним лідером серед причин смертельних ДТП, підкреслюючи критичну необхідність дотримання швидкісного режиму.

2. Виїзд на зустрічну смугу (без обгону)

Другою за небезпечністю причиною став виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном. У таких випадках загинуло 95 осіб. Це свідчить про ігнорування правил дорожнього руху та необережність водіїв.

3. Перехід дороги у невстановленому місці

Не лише водії є винуватцями трагедій. 67 пішоходів загинули через перехід дороги у невстановленому місці. Це підкреслює важливість відповідальної поведінки всіх учасників дорожнього руху.

Найбільш небезпечний час та день тижня:

Статистика також показує, що найбільша кількість ДТП трапляється між 16:00 та 19:00, що співпадає з періодом підвищеного трафіку після робочого дня. Найнебезпечнішим днем тижня виявилася п'ятниця.

Ці дані є тривожним сигналом і вимагають негайного посилення заходів з безпеки дорожнього руху, включаючи підвищення свідомості водіїв та пішоходів, а також посилення контролю за дотриманням правил.