Patriot для України: переговори тривають, але чітких термінів немає

Сполучені Штати Америки ведуть активні переговори з низкою країн про постачання систем протиповітряної оборони Patriot для України. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на джерело в Пентагоні, яке залишилося анонімним.

За словами співрозмовника, наразі готуються кілька двосторонніх угод про передачу систем ППО, проте конкретні терміни укладання договорів поки що не встановлені. Точна кількість країн-партнерів також не розголошується.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував передачу Україні 17 комплексів Patriot, які будуть надані за рахунок союзників по НАТО. Також на 29-й зустрічі Контактної групи з оборони України у форматі «Рамштайн», що відбулася 21 липня, учасники підтвердили наміри посилити українську систему ППО.

Німеччина також погодилася надати Україні додаткові комплекси Patriot разом із боєприпасами, однак наразі не має підтвердження щодо термінів передачі та їхнього заміщення системами зі США.