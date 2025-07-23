Добрі дрони влаштували пекельну ніч на півдні РФ

У ніч на 23 липня в кількох містах Росії пролунали вибухи під час масштабної атаки українських безпілотників. Про це повідомляють російські ЗМІ та телеграм-канали.

Зафіксовано вибухи в Таганрозі та передмісті Ростова-на-Дону. За даними телеграм-каналу ASTRA, особливої атаки зазнав Новочеркаськ у Ростовській області.

Повідомляється, що під удар потрапили об’єкти залізничної інфраструктури, зокрема район вокзалу, а також Новочеркаська ГРЕС. У мережі ширяться фото й відео з місця події, проте офіційного підтвердження поки немає.

Також відомо, що режим «Ковьор» запроваджували в аеропортах Калуги та Нижнього Новгорода.

Міноборони Росії заявило, що в період з 21:00 до 23:40 (за московським часом) знищено 51 український безпілотник у повітряному просторі над кількома регіонами. Жодних підтверджень щодо успішних атак або збитків наразі не надано.

Інформація про постраждалих чи точні наслідки ударів уточнюється.