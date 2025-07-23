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Надзвичайні події

Що сталося з винищувачем Mirage-2000, пояснили в Повітряних силах

Що сталося з винищувачем Mirage-2000, пояснили в Повітряних силах

22 липня в Україні зазнав аварії винищувач Mirage-2000, переданий Францією. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За словами Ігната, пілоту вдалося катапультуватися та відвести літак подалі від житлової забудови.

"Літак врятувати було неможливо, втім льотчик зробив усе, аби спрямувати борт у безпечне місце", — зазначив він.

Юрій Ігнат закликав медіа та експертів утриматися від передчасних висновків, адже подібні інциденти — не рідкість у світовій авіаційній практиці.

"Головне — живий-здоровий і без наслідків на землі", — додав речник Повітряних сил.

Mirage-2000 — один із типів бойових літаків, які Франція передала Україні в рамках військової підтримки.

Теги:

Юрій Ігнатвинищувач Mirage-2000
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