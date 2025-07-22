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Єврокомісія занепокоєна рішенням Ради щодо НАБУ та САП

Єврокомісія занепокоєна рішенням Ради щодо НАБУ та САП

Серйозну стурбованість рішенням Верховної Ради ліквідувати гарантії незалежності НАБУ та САП висловила Європейська комісія.

У дописі у соцмережі X єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила серйозну стурбованість сьогоднішнім голосуванням у Верховній Раді.

– Ліквідація ключових гарантій незалежності НАБУ – це серйозний крок назад. Незалежні органи, такі як НАБУ та САП, є важливими для шляху України до ЄС. Верховенство права залишається в самому центрі переговорів про вступ до ЄС, – повідомила вона.

ForUA.com нагадує, що 22 липня Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, що “фактично знищують незалежність НАБУ і САП”.

Попри те, що було зареєстровано блокуючу постанову, нормативний акт було затверджено спікером Ради Русланом Стефанчуком і передано на підпис президенту України Володимиру Зеленському.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ЄврокомісіяНАБУСАП
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