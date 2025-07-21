У Києві за ніч зафіксували понад півтора десятка прямих влучань — Повітряні Сили

Внаслідок чергової масованої повітряної атаки на Київ у ніч на 21 липня, в місті зафіксували понад півтора десятка прямих влучань. Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Було більше ніж півтора десятка прямих влучань по певних об’єктах у Києві. Всі інші наслідки — це падіння уламків повітряних цілей, які були знищені ППО», — пояснив Ігнат.

За його словами, столицю атакували комплексно — поєднанням ракетного та дронового обстрілу, що є однією з наймасштабніших атак за останні місяці.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу в Києві загинув один чоловік, ще щонайменше семеро людей отримали поранення, зокрема 15-річна дівчина. Серед пошкоджених об’єктів — житлові будинки, дитячий садок, супермаркет, гаражі, МАФи, транспортні засоби, поліцейське авто, наземна частина станції метро та складські приміщення.

Вибухи та падіння уламків зафіксували у щонайменше семи районах столиці — зокрема в Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському.