﻿
Столиця

У Києві за ніч зафіксували понад півтора десятка прямих влучань — Повітряні Сили

У Києві за ніч зафіксували понад півтора десятка прямих влучань — Повітряні Сили

Внаслідок чергової масованої повітряної атаки на Київ у ніч на 21 липня, в місті зафіксували понад півтора десятка прямих влучань. Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Було більше ніж півтора десятка прямих влучань по певних об’єктах у Києві. Всі інші наслідки — це падіння уламків повітряних цілей, які були знищені ППО», — пояснив Ігнат.

За його словами, столицю атакували комплексно — поєднанням ракетного та дронового обстрілу, що є однією з наймасштабніших атак за останні місяці.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу в Києві загинув один чоловік, ще щонайменше семеро людей отримали поранення, зокрема 15-річна дівчина. Серед пошкоджених об’єктів — житлові будинки, дитячий садок, супермаркет, гаражі, МАФи, транспортні засоби, поліцейське авто, наземна частина станції метро та складські приміщення.

Вибухи та падіння уламків зафіксували у щонайменше семи районах столиці — зокрема в Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Оболонському, Святошинському, Соломʼянському та Шевченківському.

Теги:

Юрій Ігнататака на Київпрямі влучання
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Ворог нарощує сили на Покровському напрямку: тривають важкі бої
Війна 21.07.2025 10:13:46
Ворог нарощує сили на Покровському напрямку: тривають важкі бої
Читати
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ
Столиця 21.07.2025 09:54:00
У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ
Читати
Обстріл столиці: де не ходить транспорт і як курсують маршрути
Столиця 21.07.2025 09:33:03
Обстріл столиці: де не ходить транспорт і як курсують маршрути
Читати

Популярнi статтi