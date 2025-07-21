Гілі закликає союзників озброїти Україну за 50 днів

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі має намір закликати країни Контактної групи з питань оборони України до «50-денної кампанії» з нарощування військової допомоги Києву. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на заяву британського Міноборони.

Заклик прозвучить на засіданні у форматі «Рамштайн», яке відбудеться сьогодні. Гілі, який очолює зустріч вже вчетверте, виступатиме спільно з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

«Як члени Контактної групи з оборони України, ми повинні, своєю чергою, розпочати "50-денну кампанію" з озброєння України на полі бою і змусити Путіна сісти за стіл переговорів», — заявив Гілі.

За даними видання, Лондон і Берлін готуються ухвалити рішення про закупівлю великої партії ракет для систем протиповітряної оборони України. Велика Британія планує виділити 700 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 800 мільйонів євро) на ППО та артилерійські боєприпаси для України у 2025 році, а також на безпілотники.

Ідея 50-денного періоду посилення тиску на Кремль збігається з заявами Дональда Трампа. 14 липня він оголосив, що США запровадять 100-відсоткові мита проти торгових партнерів Росії, якщо протягом 50 днів не буде досягнуто згоди щодо миру в Україні. Також він пообіцяв разом із європейськими партнерами надати Україні системи ППО та велику кількість зброї.

Довідка: Контактна група з оборонної підтримки України була створена у квітні 2022 року, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Перша зустріч відбулася на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, звідки й пішла неформальна назва. До групи входять понад 50 країн, зокрема всі члени НАТО, ЄС, а також держави-партнери, як-от Японія, Південна Корея, Австралія, Ізраїль тощо.