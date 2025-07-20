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Спорт

Блогер Джейк Пол запропонував Усику вийти в октагон і провести бій за правилами ММА

Блогер Джейк Пол запропонував Усику вийти в октагон і провести бій за правилами ММА

Блогер-боксер Джейк Пол запропонував абсолютному чемпіону у надважкій вазі Олександру Усику провести бій за правилами ММА.

Це сталося після перемоги українця у п’ятому раунді над Даніелем Дюбуа на арені Вемблі.

Під час поєдинку у п’ятому раунді Усик спершу відправив Дюбуа у нокдаун, а вже потім у нокаут, втретє завоювавши звання абсолютного чемпіона світу з боксу.

Після бою на ринг підійшов блогер Джейк Пол, запропонувавши українцю очний бій за правилами ММА, на що Усик відповів попередньою згодою.

Вони навіть провели битву поглядів на рингу та потисли один одному руки.

На пресконференції після перемоги Усик не виключив свого дебюту в октагоні проти Пола, але зауважив, що має ще провести роботу перед таким боєм.

— Так, це можливо. Треба трішки попрацювати, щоб це було ймовірніше, — сказав він.

ForUA.com нагадує, після дострокової перемоги над Дюбуа Олександр не виключив трилогії із Тайсоном Ф’юрі.

Щодо Джейка Пола, то минулого року він провів скандальний виставковий бій проти легенди боксу Майка Тайсона. Бій тривав вісім раундів по дві хвилини та завершився перемогою блогера.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

боксММАОлександр УсикНовини спорту
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