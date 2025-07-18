Білий дім нарешті пояснив дивні симптоми у Трампа

У червні й липні в медіа поширилися фото, де на руці Трампа видно синці, а також чутки про проблеми з ногами. Через зростання уваги Білий дім вирішив оприлюднити діагноз.

У 78-річного президента США Дональда Трампа виявили хронічну венозну недостатність. Про це офіційно повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт. "Я знаю, що багато ЗМІ спекулюють на тему синців на руці президента та набряків на ногах. Прагнучи прозорості, президент попросив мене поділитися його позицією з цього приводу", — заявила Левітт.

За її словами, в останні тижні Трамп помітив легкий набряк гомілок, після чого пройшов комплексне судинне обстеження у медичному відділі Білого дому.

Обстнження виявило у Трампа хронічну венозну недостатність — поширений стан серед людей віком понад 70 років. Ознак тромбозу, артеріальної хвороби, серцевої чи ниркової недостатності не зафіксовано.

Довідка: хронічна венозна недостатність це - порушення венозного кровообігу, яке часто спричиняє набряки, втому в ногах і варикозне розширення вен. У більшості випадків стан не загрожує життю, але потребує постійного нагляду й лікування, особливо у літніх людей.