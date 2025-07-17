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Шмигаль назвав три ключові напрямки роботи на посаді міністра оборони

Шмигаль назвав три ключові напрямки роботи на посаді міністра оборони

Міністр оборони України Денис Шмигаль назвав три ключові напрямки, якими він займеться на новій посаді. Серед них – люди, зброя та система роботи.

Шмигаль про ключові напрямки на посаді міністра оборони

За словами Дениса Шмигаля, у нього та сама місія – служити на благо України, попри нову посаду – міністра оборони.

– Дякую президенту Володимиру Зеленському за довіру. Це велика честь і відповідальність – очолювати Міністерство оборони в цей важкий час, – заявив він.

Під час виступу з трибуни Верховної Ради Шмигаль назвав три ключові напрями роботи. Серед них:

Зокрема, Шмигаль пояснив, що у центрі має бути український воїн, а завдання Міноборони – надати якісне забезпечення, своєчасні виплати, надійну амуніцію, сучасний зв'язок і медичну підтримку.

За словами Шмигаля, необхідно наростити озброєння до рівня, який зламає здатність воювати з боку російських окупантів.

– Насамперед – українське виробництво. Завдання президента — за пів року довести частку вітчизняної зброї на фронті з 40% до 50%, – заявив він.

Крім цього, Міноборони паралельно посилюватиме взаємодію з партнерами та створить коаліцію спроможностей, наголосив Шмигаль.

На його думку, Міністерство оборони України має працювати злагоджено, без затримок і зайвої бюрократії, тому необхідна чітка та швидка система, без дублювання функцій, але з гнучкістю в ухваленні рішень.

Денис Шмигаль висловив переконання, що спільна робота дасть результат, щоб забезпечити силу, яка забезпечить мир і унеможливить російську агресію в майбутньому.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

війна в Україніозброєння та техникаДенис ШмигальМіноборони України
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