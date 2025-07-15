На постачання першої батареї Patriot до України знадобиться кілька місяців

Постачання нових батарей системи протиповітряної оборони Patriot в Україну займе кілька місяців. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після зустрічі зі своїм американським колегою Пітом Гегсетом у понеділок, повідомляє The Telegraph.

Берлін запропонував придбати дві батареї американської системи Patriot для передачі Україні, що стало важливим кроком у посиленні української протиповітряної оборони на тлі триваючих російських ракетних атак. Втім, Пісторіус уточнив, що перша батарея прибуде до України не раніше, ніж через кілька місяців.

Ця заява відрізняється від попередніх заяв адміністрації США. Президент Дональд Трамп раніше заявляв, що постачання батарей почнеться вже за кілька днів, щоб допомогти захистити українські міста від інтенсивних російських бомбардувань. Затримка викликала деякі сумніви у здатності Західних партнерів швидко реагувати на потреби України.

Крім того, Борис Пісторіус відмовився коментувати, чи обговорювали на зустрічі питання постачання наступальної зброї Україні. Це може свідчити про збереження певної невизначеності щодо масштабів та термінів подальшої військової підтримки.

Постачання систем Patriot є стратегічно важливим для посилення обороноздатності України, зокрема у протидії російським балістичним і крилатим ракетам. Система Patriot здатна вражати цілі на великій відстані, що допоможе значно зменшити руйнування цивільної інфраструктури та загибель мирного населення.

Наразі Західні країни продовжують надавати Україні широкий спектр озброєнь та технічної підтримки, проте питання темпів і обсягів постачання залишається предметом жорстких політичних дискусій.