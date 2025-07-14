Гастролі з пригодами: українських співаків пограбували в Італії

Українського репера VovaZiLvova (Володимир Парфенюк) та його дружину Уляну, більш відому під псевдонімом Всюдисвоя, обікрали в Римі під час гастрольного туру.

Інцидент стався посеред білого дня, коли пара залишила авто на стоянці та вирушила на пляж. Після повернення вони побачили розбите скло та майже повністю спустошений салон. Про це повідомила Уляна у соцмережах.

«Розбили скло і вкрали практично все, що в нас було в машині. Ми викликали поліцію, але поліція до нас не приїде — нам треба їхати до них самостійно», — розповіла дружина артиста.

За її словами, злодії забрали студійне обладнання — мікрофон, звукову карту, а також весь одяг, включно з вишиванками й дитячими речами. Єдине, що залишилось у машині — колонка для виступів.

Попри неприємну ситуацію, подружжя не скасовує концертів і продовжує гастролі Європою.