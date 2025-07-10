Вімблдонський турнір-2025: визначилася перша фіналістка

У Лондоні триває Вімблдонський турнір - треті в сезоні тенісні змагання серії Grand Slam.

Першу путівку у фінал жіночого одиночного розряду здобула посіяна під 13-м номером американка Аманда Анісімова, яка в 1/2 фіналу майже за 3 години перемогла першу «ракетку» світу «нейтральну» Арину Соболенко - 6:4, 4:6, 6:4, передає Ukrinform.

Інше місце у вирішальному матчі розіграють швейцарка Белінда Бенчич та 8-й номер «посіву» полька Іга Швьонтек.

Як повідомлялося, виступ у британській столиці достроково завершили українки Юлія Стародубцева, Надія Кіченок, Марта Костюк, Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Людмила Кіченок.

Вімблдон-2025 завершиться 13 липня чоловічим фіналом.

ForUA.com зазначає, що Людмила Кіченок 2023 року виграла Вімблдонський турнір у змішаному розряді в парі з хорватом Мате Павичем.