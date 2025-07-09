Голова Київської міської організації ВО «Батьківщина» Валерій Дубіль: 26 років партії — це 26 років реальних змін задля українців

Народний депутат пригадує: його шлях у партії почався з Чернігівщини: «Ми створили діючу команду: запустили понад 30 соціальних програм, підтримували лікарні, допомагали ветеранам, дітям. Коли тобі дзвонять батьки дитини і дякують за врятоване життя — розумієш, заради чого працюєш».

У результаті – вже у 2012 році Валерія Дубіля повторно обирають народним депутатом понад 50% виборців 205-го округу (Чернігів) – його підтримали близько 50 тис. виборців. Згодом – заступником голови «Батьківщини» Юлії Тимошенко, а з 2023 року – ще й головою Київської міської організації. За ці роки Валерій Дубіль допомагав розвивати регіональні осередки, відпрацьовувати пропозиції, які лягають в основу партійних законопроєктів і рішень. У Києві команда під його керівництвом активно працює з медичними закладами, військовими, вимушеними переселенцями та міською інфраструктурою — не лише через заяви, а через конкретні рішення та програми.

«Я дякую нашій лідерці Юлії Тимошенко за її далекоглядність і принциповість. Вона надихає нас будувати міцну команду, яка працює для людей».

Партія — це не офіси чи ефіри. Це люди. Це довіра. І ця довіра виборюється щоденною працею. Саме так, на думку Валерія Дубіля, «Батьківщина» вибудовувала свою команду.

Про це говорить і Олексій Юренко — представник команди київської «Батьківщини»: «Я долучився до партії, бо бачив, що тут не обіцяють — а діють. Це те, чого сьогодні не вистачає політиці. Ми багато спілкуємося з людьми, з переселенцями, з тими, хто потребує допомоги. І завжди намагаємось зробити трохи більше, ніж від нас чекають».

ForUA.com нагадує, лідерка партії Юлія Тимошенко неодноразово акцентувала: головна мета «Батьківщини» — бути поруч із людьми, особливо у часи випробувань. Саме тому команда працює над рішеннями і законопроєктами, які підтримують як громади, так і всі верстви населення, що постраждали від війни та економічних викликів.