Жорсткі бої в Костянтинівці: ворог застосовує нові тактики

Битва за Костянтинівку стала однією з найважчих для українських військових упродовж останніх місяців, повідомляє американське видання The New York Times. Це місто є стратегічно важливим ключем до контролю над південним Донбасом, і Росія докладає значних зусиль, щоб його захопити.

За даними журналістів, російські війська просуваються вперед крок за кроком, намагаючись обійти Костянтинівку з флангів, щоб перерізати логістичні шляхи українських захисників. Особливо активні на цьому напрямку елітні підрозділи, зокрема відомий загін «Рубікон», який спеціалізується на нанесенні ударів безпілотниками по тилових позиціях ЗСУ.

Один із українських військових, який побажав залишитися неназваним, розповів про інтенсивність атак: «Якщо раніше ворог наносив удари дронами на 2–3 км від фронту, то зараз атаки тривають кожні 10–20 хвилин по всьому, що знаходиться в радіусі 15 км. Все там безжально знищується».

Через перевагу росіян у безпілотних апаратах у ЗСУ суттєво ускладнено ротацію підрозділів, постачання боєприпасів і продовольства, а також організацію ефективної оборони.

У виданні наголошують, що подальша доля Костянтинівки може визначити хід бойових дій у південному Донбасі, адже контроль над містом відкриває шлях до глибшого просування в регіон.