Канцлер Німеччини визнав провал дипломатії щодо війни в Україні

Фрідріх Мерц заявив, що дипломатичні шляхи для завершення війни в Україні наразі вичерпані. Про це він сказав під час виступу перед членами свого блоку ХДС/ХСС у Бундестазі, коментуючи подальшу стратегію Берліна щодо війни, розв’язаної Росією.

«На жаль, дипломатичні засоби завершення цієї війни наразі не дають результатів. Путін демонструє, що не зацікавлений у переговорах, які передбачають справедливий мир», — заявив Мерц.

Попри це, канцлер підкреслив, що його уряд продовжить підтримку України на всіх рівнях, включно з військовою допомогою, постачанням озброєння, гуманітарною підтримкою та участю у відновленні. «Німеччина стоятиме на боці України, навіть якщо ми відчуваємо тиск з боку частини політичного спектру, який вимагає скорочення допомоги. Ми не дозволимо Путіну святкувати перемогу», — сказав Мерц.

Він додав, що тріумф російського диктатора став би сигналом слабкості для всього Заходу і мав би катастрофічні наслідки для європейської безпеки.