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Надзвичайні події

В Італії знайшли мертвою 18-річну студентку з України

В Італії знайшли мертвою 18-річну студентку з України

У південній провінції Апулія, Італія, виявили тіло 18-річної української студентки, яка перебувала в країні на навчальному стажуванні. Про трагічний випадок повідомило італійське видання La Stampa з посиланням на джерела в місцевій поліції.

Дівчина зникла 5 липня. Востаннє її бачили у готелі, де вона тимчасово проживала під час проходження стажування. У номері залишились її особисті речі, мобільний телефон, документи, а також записка. У залишеній дівчиною записці не містилося пояснень чи прощального тексту — лише телефонні номери, ймовірно, близьких або колег.

Тіло студентки знайшли повішеним,за межами готелю. Слідчі припускають, що йдеться про самогубство. За попередніми даними, причиною могла стати емоційна нестабільність на тлі завершення стажування — ймовірно, дівчина сподівалася на його продовження або залишення в Італії, але не отримала такої можливості.

Українка брала участь у міжнародній освітній програмі. Джерела в освітньому середовищі припускають, що стажування було пов’язане з однією з місцевих навчальних установ чи готельно-ресторанним бізнесом, який активно приймає молодь на практику в регіоні Апулія.

Поліція не виявила ознак насильницької смерті, однак остаточні висновки буде зроблено після результатів судово-медичної експертизи. Триває слідство.

Теги:

Італіясамогубствосмерть української студентки
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