Вашингтон офіційно відновив військову допомогу Києву

Сполучені Штати офіційно відновили надання військової допомоги Україні. Про це під час брифінгу заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

За її словами, Вашингтон залишається щирим і надійним союзником Києва та продовжує підтримувати Україну в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія.

«Ми відновили військову допомогу Україні. США залишаються щирим союзником Києва і вірять у його перемогу. Підтримка України відповідає нашим стратегічним інтересам, цінностям і зобов’язанням перед партнерами по всьому світу», — наголосила Брюс.

Речниця також додала, що підтримка України — це не лише питання геополітики, а й боротьби за демократію, свободу та міжнародне право.

У Держдепі не надали деталей щодо обсягів або типу озброєння, яке передається, однак підкреслили, що допомога буде «відповідати актуальним потребам української сторони».

Ця заява пролунала на тлі новин про нові пакети допомоги, а також повідомлень про зміни в позиції адміністрації США після попередніх пауз.