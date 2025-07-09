﻿
Головне

Вашингтон офіційно відновив військову допомогу Києву

Вашингтон офіційно відновив військову допомогу Києву

Сполучені Штати офіційно відновили надання військової допомоги Україні. Про це під час брифінгу заявила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс.

За її словами, Вашингтон залишається щирим і надійним союзником Києва та продовжує підтримувати Україну в умовах повномасштабної війни, яку розв’язала Росія.

«Ми відновили військову допомогу Україні. США залишаються щирим союзником Києва і вірять у його перемогу. Підтримка України відповідає нашим стратегічним інтересам, цінностям і зобов’язанням перед партнерами по всьому світу», — наголосила Брюс.

Речниця також додала, що підтримка України — це не лише питання геополітики, а й боротьби за демократію, свободу та міжнародне право.

У Держдепі не надали деталей щодо обсягів або типу озброєння, яке передається, однак підкреслили, що допомога буде «відповідати актуальним потребам української сторони».

Ця заява пролунала на тлі новин про нові пакети допомоги, а також повідомлень про зміни в позиції адміністрації США після попередніх пауз.

 

Теги:

військова допомога США Українівідновлення військової допомоги США
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Схвалено перший у світі препарат від малярії для немовлят
Здоров'я 08.07.2025 23:29:00
Схвалено перший у світі препарат від малярії для немовлят
Читати
Скандальне фехтування: FIE допустила росіян із військовим минулим до чемпіонату світу
Спорт 08.07.2025 23:10:23
Скандальне фехтування: FIE допустила росіян із військовим минулим до чемпіонату світу
Читати
Обʼєктам ЮНЕСКО загрожують посухи та повені: серед них Тадж-Махал та Акрополь
Свiт 08.07.2025 22:51:56
Обʼєктам ЮНЕСКО загрожують посухи та повені: серед них Тадж-Махал та Акрополь
Читати

Популярнi статтi