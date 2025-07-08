Для студентів створили безпечні полігони для проходження курсу

Для проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) студентами університетів в одній з областей України вже створено полігони. Про це заявив міністр освіти та науки Оксен Лісовий в ефірі "Радіо Хартія".

– Є області, у яких вже створені полігони для студентів. Давайте так – одна область, де створено полігон для студентів. Вона є достатньо безпечною й готова сьогодні приймати молодь з усієї України. Вони вже відкриті і працюють, – наголосив міністр.

За його словами, ці полігони мають достатньо хороші умови.

– Скажімо так, такого 4-зіркового хостела, щоб не налякати молодь та поступово заглиблювати її у “бомж-стайл”. Ці умови вже є. І це можна робити, – додав він.

Як відомо, з 1 вересня 2025 року у закладах вищої освіти запроваджується обов’язкова базова загальновійськова підготовка (БЗВП).

Вона передбачає теоретичний курс, який проводитиметься в навчальних закладах, та практичний курс у військових частинах і центрах.