Лідери саміту БРІКС засудили під головуванням Бразилії засудили "напади" на мости й залізничну інфраструктуру у Брянській, Курській та Воронезькій областях Росії.

Про це йдеться у підсумковій декларації, яка опублікована на сайті бразильського уряду.

Серед іншого там зазначається, що ці "напади", які сталися 31 травня, а також 1 та 5 червня, призвели до численних жертв серед цивільного населення, включно з дітьми. Проте, декларація прямо не вказує, хто в цьому винен.

Щодо війни РФ проти України, то лідери країн-членів БРІКС наголосили на потребі "мирного врегулювання конфлікту шляхом діалогу та дипломатії". У цьому контексті вони відзначили африканську "мирну ініціативу" та групи "Друзів миру". Більше російсько-українську війну у документі не згадували.

Водночас саміт БРІКС також засудив напад на Іран, Джамму та Кашмір, а також закликав до створення незалежної держави Палестина у межах міжнародно визнаних кордонів 1967 року, що включає Сектор Гази та Західний берег річки Йордан зі столицею у Східному Єрусалимі.