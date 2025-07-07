Нетаньягу прагне отримати «мандат» від Трампа

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу під час візиту до США має намір заручитися попереднім схваленням президента Дональда Трампа на здійснення можливих військових ударів по іранських ядерних об’єктах. Про це повідомляє ізраїльське видання The Jerusalem Post із посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника.

Згідно з джерелами видання, Нетаньягу прагне отримати так зване «зелене світло» на дії у разі, якщо Ізраїль вирішить, що Іран поновив роботи з розробки ядерної зброї. Йдеться насамперед про ймовірні авіаудари по об’єктах, пов’язаних із ядерною програмою Тегерана.

«Мета полягає в тому, щоб отримати мандат, аналогічний ситуації в Лівані, — заявив ізраїльський чиновник. — Це означає, що якщо на іранських ядерних об'єктах буде виявлено підозрілу діяльність або з’являться докази переміщення збагаченого урану з районів, які зазнали ударів, то вже буде наявна згода США на вжиття заходів у відповідь».

Ізраїльські політики дедалі більше занепокоєні іранською ядерною програмою. Водночас Вашингтон на офіційному рівні зберігає дипломатичний підхід і неодноразово наголошував на важливості уникнення ескалації у регіоні.

Проте, як зауважують у The Jerusalem Post, Нетаньягу може шукати неформальну згоду з боку Трампа. Такий «моральний мандат» може стати підґрунтям для ізраїльських дій у майбутньому.