На Львівщині через укуси змій люди потрапили до реанімації

На Львівщині 13-річний хлопець потрапив до реанімації через укус змії. Про це повідомив Департамент з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

3 липня о 17:00 год. до реанімаційного відділення Сколівської ЦЛ у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано мешканця с. Климець (Козівська ТГ Стрийського району) 2011 року народження (дитина), якого в ліву гомілку вкусила змія.

У Львівській ОВА повідомила про це один укус змії. 3 липня о 21:25 до реанімаційного відділення Турківської ЦЛ у стані середнього ступеню важкості було госпіталізовано мешканця села Бітля (Боринська ТГ Самбірського району) 1967 року народження, якого в ліву стопу вкусила змія.