В одного з культових акторів незалежного кіно в США зупинилося серце

У Малібу у віці 67 років помер голлівудський актор Майкл Медсен.

За даними американських ЗМІ, його знайшли непритомним співробітники швидкої допомоги, які прибули на виклик до його будинку вранці в четвер.

За попередніми даними, Медсен помер внаслідок зупинки серця.

Медсен знявся в десятках фільмів, але найбільш відомий був за ролями в стрічках Квентіна Тарантіно: "Скажені пси", "Вбити Білла: Фільм 2", "Огидна вісімка" та "Якось у Голлівуді".

"В останні два роки Майкл Медсен зробив неймовірну роботу у сфері незалежного кіно, серед його робіт повнометражні фільми Resurrection Road, Concessions і Cookbook for Southern Housewives, і з нетерпінням чекав на цей новий етап у своєму житті", - цитує газета Guardian заяву менеджера актора Рона Сміта.

Культовий американський актор, продюсер Майкл Медсен народився 25 вересня 1958 року в Чикаго, в його сім'ї переплелося ірландське та індіанське коріння. Брат актриси Вірджинії Медсен. У 20 з невеликим грав у чиказькому театрі "Steppenwolf" у постановці "Про мишей і людей" разом із Джоном Малковичем. У 25 зіграв свою першу роль у фільмі Едвардця Цвіка "Спеціальний бюлетень". Потім була робота у таких майстрів, як Джон Бедем, Беррі Левінсон, Річард Бенджамін, Олівер Стоун. Прославився після фільму Квентіна Тарантіно "Скажені пси".

Майкл Медсен прославився не тільки як актор, а й як поет. Він видав вісім збірок віршів і був удостоєний премії Firecracker Award.