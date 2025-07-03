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Війна

Партизани пообіцяли «пекельне літо» окупантам Донеччини

Партизани пообіцяли «пекельне літо» окупантам Донеччини

У найближчий час Сили оборони України можуть активізувати удари по військових об'єктах російських окупантів у Донецькій області. Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ, посилаючись на інформацію своїх агентів з тимчасово окупованого Донецька.

За даними партизанів, у червні російські війська перемістили значну частину систем протиповітряної оборони до тимчасово окупованого Криму, вважаючи півострів пріоритетнішим напрямком. У зв'язку з цим ППО на Донеччині послаблено, що відкриває нові можливості для точкових ударів по об’єктах ворога.

"Окупанти панічно намагаються замаскувати і приховати подібні об'єкти. Але це вдається їм з трудом — як, наприклад, штаб 8 АК або склад боєприпасів у Харцизьку", — йдеться у повідомленні руху.

АТЕШ також стверджує, що вже є "перші результати" ударів, хоча деталі не розкриваються. Рух закликав місцевих жителів передавати дані про переміщення військової техніки чи об'єктів окупантів і пообіцяв за це грошову винагороду.

Теги:

війна в УкраїніАТЕШ
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