Ситуація на фронті: жорстокі бої на сході та просування ЗСУ під Покровськом

Окупанти продовжують спроби наступу на різних ділянках фронту. За даними Інституту вивчення війни, окупанти атакували на півночі Харківщини, Лиманському напрямку, північний схід від Сіверська та в напрямку Часового Яру, проте значних успіхів не досягли.

Відзначаюється зниження інтенсивності російських атак на Краматорському напрямку порівняно з кінцем травня та початком червня 2025 року. Цікавою тактикою окупантів є використання мотоциклів для перевезення піхоти ближче до українських позицій.

Незважаючи на відсутність успіхів на деяких ділянках, геолокаційні кадри свідчать про нещодавні просування російських військ - на північний захід від Торецька, а також південний схід від Полтавки та північний захід від Яблунівки.

Атаки росіян відбувалися поблизу самого Торецька, на північ від нього (біля Диліївки), на північний захід (біля Яблунівки та Попів Яру), на захід (біля Щербинівки та Новоспаського) та на південний захід (біля Леонідівки).

На Новопавлівському напрямку окупанти просунулися у північній частині Дачного та захопили його (кадри від 30 червня).

На Покровському напрямку рашисти атакували на різних ділянках. Українські війська просунулися у Миролюбівці, що розташована на схід від Покровська.

На Запорізькому напрямку – без просувань ворога.