Суд у Росії засудив полоненого бійця бригади «Азов» до 20 років колонії

У Росії Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив українського військовополоненого, бійця бригади «Азов» Дмитра Шанаєва до 20 років ув’язнення в колонії суворого режиму. Про це повідомляє «Медіазона».

Шанаєв потрапив у полон навесні 2022 року під час оборони «Азовсталі» разом з іншими захисниками. На суді він розповів, що народився 1990 року в Душанбе, а в дитинстві переїхав з родиною до Черкас. У 2008–2009 роках проходив строкову службу, а з 2017-го служив за контрактом у Нацгвардії, згодом став бійцем «Азову».

На судовому засіданні Шанаєв провину не визнав. Він наголосив, що участі в бойових діях не брав і не застосовував зброї.

Прокурор, посилаючись на покази свідка, заявив, що Шанаєв нібито мав «радикальні націоналістичні погляди, виявляв русофобію, принципово спілкувався українською мовою» та приєднався до «Азову» з ідеологічних мотивів. Також у матеріалах справи йшлося про діагностований у Шанаєва гепатит C і проблеми з серцем, які почалися під час перебування в полоні.

У своєму останньому слові українець заявив, що залишається чинним військовослужбовцем Національної гвардії України, а його дії були виконанням наказів із захисту державного суверенітету та громадян. Він послався на статтю 42 Кримінального кодексу рф та статтю 87 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, закликав суд не керуватися політичним тиском і закінчив виступ проханням визнати його невинним і звільнити з-під варти.