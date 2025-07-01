РФ зазнала рекордних втрат у червні

У червні 2025 року російська армія зазнала одних із наймасштабніших втрат за весь час повномасштабного вторгнення. За даними Генштабу ЗСУ, протягом місяця вбитими та пораненими було виведено з ладу 32 420 російських військових, які прийшли на українську землю з війною.

«Ці цифри — результат щоденної роботи наших воїнів на всіх напрямках фронту. Росія платить за агресію кров’ю своїх солдатів і втратами техніки», — зазначив Головнокомандувач ЗСУ Сирський.

Втрати російської техніки за червень:

Танки — 111 одиниць

Бойові броньовані машини — 272

Артилерійські системи — 1 227

Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) — 26

Засоби ППО — 17

Автомобільна техніка — 3 371 одиниця

Спецтехніка — 18

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4 574

Ці втрати вкотре демонструють, що попри численні спроби РФ наступати на різних напрямках, українські сили успішно відбивають атаки та нищать живу силу й техніку противника.

Російське командування продовжує кидати в бій нові хвилі мобілізованих, однак вони не досягають стратегічних результатів, зазнаючи катастрофічних втрат, особливо на напрямках Харківщини, Донеччини та Запоріжжя.