РФ зазнала рекордних втрат у червні

У червні 2025 року російська армія зазнала одних із наймасштабніших втрат за весь час повномасштабного вторгнення. За даними Генштабу ЗСУ, протягом місяця вбитими та пораненими було виведено з ладу 32 420 російських військових, які прийшли на українську землю з війною.
«Ці цифри — результат щоденної роботи наших воїнів на всіх напрямках фронту. Росія платить за агресію кров’ю своїх солдатів і втратами техніки», — зазначив Головнокомандувач ЗСУ Сирський.
Втрати російської техніки за червень:
Танки — 111 одиниць
Бойові броньовані машини — 272
Артилерійські системи — 1 227
Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) — 26
Засоби ППО — 17
Автомобільна техніка — 3 371 одиниця
Спецтехніка — 18
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 4 574
Ці втрати вкотре демонструють, що попри численні спроби РФ наступати на різних напрямках, українські сили успішно відбивають атаки та нищать живу силу й техніку противника.
Російське командування продовжує кидати в бій нові хвилі мобілізованих, однак вони не досягають стратегічних результатів, зазнаючи катастрофічних втрат, особливо на напрямках Харківщини, Донеччини та Запоріжжя.