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Війна

Південний фронт: ЗСУ відбили атаки окупантів на трьох напрямках

Південний фронт: ЗСУ відбили атаки окупантів на трьох напрямках

Російські загарбники продовжують безуспішні штурмові спроби прориву на півдні України, але наші війська міцно тримають оборону, завдаючи ворогу нищівних втрат, повідомили у Силах оборони півдня.

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбили дві атаки противника поблизу Малинівки, не дозволивши окупантам просунутися ні на крок. На Оріхівському напрямку рашисти провели одну штурмову атаку в районі Кам’янського, яка також була жорстко відбита українськими воїнами. На Придніпровському напрямку ворог зазнав поразки під час спроби прориву.

Попри марні спроби наступу, російські війська не припиняють інтенсивні обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів уздовж фронту. За минулу добу окупанти випустили близько 190 снарядів і ракет, застосувавши понад 740 боєприпасів, а також завдали два авіаудари.

Особливу загрозу становлять безпілотники-камікадзе: ворог здійснив 444 атаки дронами різних модифікацій, зокрема баражуючими «Ланцет», та здійснив 190 скидів боєприпасів з безпілотних літальних апаратів.

Жертвами масованих ударів стали мирні мешканці Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Попри втрати та безперервний тиск, сили оборони демонструють непохитну стійкість і готовність до подальшої боротьби.

 

Теги:

ситуація на півднісили оборони півдня
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