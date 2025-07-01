Будівельник зливав ворогу енергооб’єкти Дніпра та Запоріжжя

У Дніпрі Служба безпеки України затримала агента воєнної розвідки РФ, який збирав координати для ударів по критичній енергетичній інфраструктурі.

Зрадником виявився 54-річний монтажник місцевої будівельної компанії, що працює на об’єктах відновлення після обстрілів. За даними слідства, чоловік передавав російським кураторам геолокації та фотографії підприємств, які забезпечують світлом житлові райони Дніпра та Запоріжжя.

«Після вербування він коригував повторні удари по енергооб’єктах, використовуючи доступ до об’єктів як працівник будівельної компанії», — йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначають, що агент діяв обережно: користувався кількома телефонами, які ховав у родички, та регулярно змінював їх. До зони уваги контррозвідки він потрапив після спроби придбати фальшиві документи для виїзду за кордон під виглядом іноземця.

СБУ затримала зловмисника за місцем проживання. Йому інкримінують державну зраду.